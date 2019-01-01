فان دايك يغازل برشلونة: ميسي ودي يونج الأفضل

فيرجل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول يختار كل من ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج لاعبا برشلونة في فريقه الخماسي الأفضل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

غازل النجم الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول كل من ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج لاعبا فريق برشلونة بعد اختياره لهما في تشكيلته المثالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب اختار خلالها تشكيلة من خمس لاعبين ليلعب بهم في الطور الجديد من لعبة فيفا ٢٠٢٠ والذي يتيح لعب الكرة الخماسية وتم إطلاق اسم "فولتا" عليه.

وقال فان دايك: "حارس المرمى سيكون أليسون وأنا في الدفاع وأمامي فينالدوم في وسط الملعب، هو لاعب مذهل، ويتم تقييمه بشكل أقل بكثير مما يستحق".

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وأضاف: "لاعب الوسط الآخر سيكون فرينكي دي يونج، لقد نال لتوه انتقال كبير لبرشلونة، وهو لاعب مميز حقًا ولديه موهبة كبيرة".

وأكمل: "المهاجم في التشكيلة الخاصة بي سيكون ليونيل ميسي، هو واحد من الأفضل في العالم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق".

جدير بالذكر أن فان دايك تم اختياره من قبل شركة "EA" ليكون على غلاف إصدار نسخة دوري أبطال أوروبا للعام ٢٠٢٠ من لعبة فيفا.