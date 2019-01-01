فان دايك يطالب بالاستمرار وماني يؤكد على صحة هدفه

فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول يؤكد أن فريقه استحق تحقيق الفوز ويشيد بولفرهامبتون خلال لقاء اليوم.

أعرب اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربولعن سعادته بالفوز على نظيره ولفرهامبتونضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للاستمرار بتقديم أقوى ما لديه في الفترة المقبلة من الموسم.

وقال فان دايك: "ولفرهامبتون كان مذهلًا ولعبوا كرة قدم جيدة للغاية ويجب أن نمنحهم الاحترام الذي يستحقوه، نريد أن نستمر بالقيام بما نقوم به مؤخرًا".

وأضاف: "في النهاية سنرى أي سيصل بنا ما نقوم به وأين يمكننا أن نكون، نشعر أننا نستطيع التطور لكن لا يمكن أن نشكوا من المكان الذي وصلنا له الآن".

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وعن التحكيم وكرة الهدف الوحيد: "يجب أن أشاهد الكرة من جديد لا أستطيع أن أحكم عليها لقد سمعت أنها لمسة يد لكن على أي حال المباراة انتهت والهدف تم احتسابه، ما الذي يمكننا أن نفعله".

وأردف زميله ساديو ماني: "شاهدت الكرة من بدايتها وكانت في كتف لالانا لذلك لم أشعر بالذعر وكنت متأكد من أنها لا يوجد بها أي أخطاء".

وأكمل: "ما حدث في الموسم الماضي أصبح خلف ظهورنا، نحن نعرف كيف نتعامل مع مثل تلك المواقف والآن نتصدر جدول الترتيب لكننا لسنا في نهاية الموسم بعد علينا أن نستمر في العمل والفوز بالمباريات".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز ليفربول بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني بعد جدل كبير بسبب لمس الكرة لكتف الإنجليزي آدم لالانا.