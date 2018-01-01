فان دايك يسخر من أليسون: لماذا استقبلت هدفًا من مانشستر يونايتد؟

تعرف على ما جرى بين أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، والمدافع فيرجيل فان دايك بعد مباراة مانشستر يونايتد

كشف فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن سخريته من حارس الفريق أليسون بيكر بعد الفوز على مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول انتصر على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف وحيد ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ويكبد الشياطين الحمر الهزيمة الخامسة في البريميرليج.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "قلت لأليسون لقد أفسدت الخروج بشباك نظيفة دون استقبال أي أهداف، بالطبع الأمر كان مجرد مزاحًا، بيكر مهم للفريق وكل إنسان معرض لارتكاب الأخطاء".

وتابع: "بعد المباراة مباشرة طلبت منه نسيان ما حدث لأنّه قدم لقاءً جيدًا للغاية وفي المطلق يقدم مستويات رائعة".

الهولندي أكد أنّ الفوز على مانشستر يونايتد له أهمية خاصة عن أي مباراة أخرى، فالأمر لا يتعلق فقط بالنقاط الثلاثة.

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وواصل: "نحن الآن في منتصف ديسمبر والموسم لايزال طويلًا ولا يمكن الحكم على أي شيء بعد، ولكنني سعيد بأننا في الصدارة الآن ونحاول الحفاظ عليها لفترة أطول".

وحول مواجهة وولفرهامبتون يوم الجمعة المقبلة في البريميرليج، أوضح أغلى مدافع في التاريخ أنّ الفوز صار حتميًا للاستمرار في سباق المنافسة على اللقب.

وقد لا يشارك جيمس ميلنر في المباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، إذ غاب عن مواجهة مانشستر يونايتد.