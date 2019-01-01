فان دايك ودي ليخت على رأس قائمة منتخب هولندا

تعرف على عناصر قائمة منتخب هولندا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن رونالد كومان قائمة المنتخب الهولندي والتي ستخوض مباراتي ألمانيا وإستونيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ولم تشهد القائمة أية مفاجآت على الرغم من تلميح كومان أنه من الممكن استبعاد أي لاعب في أي وقت ولا أحد يضمن مكانه في القائمة أو التشكيل.

وفي الوقت الذي جلس فيه ماتياس دي ليخت على دكة البدلاء مع يوفنتوس في المباراة الأولى في الدوري الإيطالي، لمح كومان لأن دي ليخت نفسه قد يكون أحد المستبعدين مستقبلًا.

ولكن في هذه القائمة لم يقم كومان بأي خيارات غريبة أو مفاجآت، واستعدى تقريبًا نفس القائمة التي خاضت مباراتي نصف النهائي والنهائي لدوري الأمم الأوروبية.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى فيرمر وزيويت وسيليسين، وفي خط الدفاع ناثانيل أكي وفيرجيل فان دايك وماتياس دي ليخت ودومفريس ودالي بليند وفيلتمان ودي فري.

في وسط الملعب بروبير وفرينكي دي يونج وكيفين ستروتمان ودي رون وفيلينها وفينالدوم وريان بابيل وبيرجيوس.

وفي الخط الأمامي يأتي بيرجوين ولوك دي يونج ومالين وممفيش ديباي وبروميس، دون وجود أي مفاجآت في هذا الخط أيضًا أو قرارات جديدة.

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يذكر أن هولندا قد حلت وصيفًا للنسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية بعدما خسرت في المباراة النهائية أمام منتخب البرتغال بهدف للا شيء.