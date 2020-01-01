فان دايك واجه خطر الموت المبكر وكاد يكتب وصيته

كيف كاد فان دايك أن يخسر مسيرته الكروية وحياته كلها بعد عام واحد فقط من احتراف كرة القدم.

كشف النجم الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن تفاصيل واحدة من أصعب مراحل حياته سواء في كرة القدم أو بشكل عام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن حياته كانت معلقة بسبب مرض لم يكن يعلم عنه أي شيء.

وعانى فان دايك لأسابيع بعد عام واحد فقط من الانضمام لصفوف فريق جرونينجن الهولندي، قبل أن تسافر له والدته وتأخذه لمستشفى محلية.

المزيد من الفرق

"الجميع يتمنى فان دايك وكلوب في فريقه"

واكتشف الأطباء في ذلك الوقت تمزق في الزائدة الدودية أصاب الكلى بعدوى شديدة وتسبب في التهاب بجدار الأمعاء، مما تسبب في الآلام المبرحة التي كان يعاني منها.

وقال فان دايك: "لا أزال أتذكر بقائي على ذلك السرير، حيث لم أكن أرى سوى الأنابيب المتدلية مني، كنت مكسورًا ولا أستطيع القيام بأي شيء".

وأضاف: "في تلك اللحظات كنت أفكر في أسوأ الاحتمالات، وكان يجب أن أوقع على بعض الأوراق، كالوصية حتى يذهب جزء من أموالي لوالدتي لو توفيت، بالطبع لم يكن يريد أي شخص الحديث عن ذلك الأمر لكنه كان ضروري".

جدير بالذكر أن فان دايك كان مرشحًا لجائزة أفضل لاعب في العالم وخسرها بفارق نقاط بسيط للغاية عن ليونيل ميسي قائد برشلونة.