فان دايك: ميسي من يستحق الكرة الذهبية

عملاق دفاع ليفربول يرشح البرغوث ميسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، الأحاديث حول أحقيته بالفوز بالكرة الذهبية الموسم الحالي ورشح نجم برشلونة ليونيل ميسي للقب.

فان دايك كان واحداً من أبرز نجوم فريقه الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا مساء السبت على حساب توتنهام بعد الانتصار 2-0.

وقال فان دايك للصحافة بعد المباراة: "لا أفكر إطلاقاً بالفوز بالكرة الذهبية، ولكن إذا كان يجب أن أفوز بها لن أرفضها".

فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل تلك اللحظات

بسمة، أول فتاة سعودية تُرافق اللاعبين للملعب في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا 👏#ابدأ_لحظات_لا_تعوض@MastercardMEA pic.twitter.com/HgEiULIBKR — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

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وأكمل: "لا أعتقد أنني مرشحاً، برأيي أن ميسي، حتى ولو لم يلعب النهائي، هو اللاعب الأفضل في العالم".

وأضاف الهولندي: "سنبالغ في الاحتفالات ونعيش ليلة طويلة، نريد الاستمتاع وتذكر تلك اللحظات لأن سيكون علينا أن نبدأ من الصفر وننافس على كل البطولات مجدداً".

وختم: "نريد لعب النهائي من جديد ومنافسة مانشستر سيتي على لقب بطولة الدوري ونعيش نفس الليلة مجدداً".

ولم ينتهى موسم فان دايك بعد، إذ سيلعب نصف نهائي الدوري الأوروبي مع هولندا منتصف الأسبوع أمام إنجلترا في الأراضي البرتغالية.