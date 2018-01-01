فان دايك: مانشستر يونايتد كان أخطر

المدافع الأغلى يؤكد أنه فوز مستحق

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، بأداء ليفربول في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، والفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول عن طريق البديل، شيردان شاكيري، في تحقيق الفوز الذي سجل هدفين، مضافاً لهدف ساديو ماني، بينما سجل هدف الضيوف الوحيد، جيسي لينجارد.

وعبر فان دايك عن سعادته بالعودة للصدارة بعد نهاية اللقاء قائلاً: "أنه فوز مستحق تمامًا، لقد سنحت لنا فرص كبيرة".

وتابع أغلى مدافع في العالم: "لقد كانوا أخطر في بعض الهجمات، في الشوط الأول كنا نعتمد على اللعب في العمق، لكنهم كانوا يفوزون بالكرات ويصبحون أكثر خطورة".

لأن الريدز ليس صلاح فقط يا يونج 😎💪 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

وأتم في تصريحاته:"لكننا سيطرنا على اللقاء، وكنا مستعدين، ونحن جاهزون للقتال".

وعاد الريدز للصدارة مرة أخرى بعد الفوز ليبتعدوا عن مانشستر سيتي بفارق نقطتين مجددًا، رغم فوزه أمس على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.