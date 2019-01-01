فان دايك: لا نفكر في مانشستر سيتي ونؤمن بالعودة أمام برشلونة

فيرجل فان دايك مدافع فريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه لا يفكر حاليًا في مانشستر سيتي أو برشلونة لكنه يسعى للفوز على نيوكاسل أولًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدافع الهولندي فيرجل فان دايك نجم فريق ليفربول أن ناديه لا يفكر حاليًا في مصير لقب الدوري الإنجليزي، بينما يسعى لتحقيق الفوز أولًا أمام نيوكاسل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك لصالح الموقع الإلكتروني لليفربول وأكد خلالها أن الفريق سيضع كل تركيزه على المباراة القادمة.

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وقال فان دايك: “كل شيء ممكن، لا يزال لدينا لقائين لنخوضهما، وسنحاول كل شيء من أجل تحقيق الفوز فيهما، هذا هو الشيء الوحيد الذي نستطيع التركيز عليه حاليًا".

وأضاف: "إذا تغير أي شيء في وضع فريق مانشستر سيتي سيكون ذلك مذهلًا بالنسبة لنا، إذا لم يحدث ذلك سننهي الموسم بـ 97 نفطة وسنكون قد قمنا بكل شيء نستطيع القيام به".

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واختتم عن مواجهة برشلونة: "الخسارة هناك لا تختصر موسمنا بشكل كامل، لقد خضنا المباراة بثقة كبيرة، ولا نزال نريد أن نحقق الفوز في العودة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تعرض للخسارة أمام برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب كامب نو يوم الأربعاء الماضي ويستضيف النادي الكتالوني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.