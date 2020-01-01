فان دايك في حيرة بين تجاوز صلاح وجنة باريس سان جيرمان

نجم الدفاع الهولندي فيرجل فان دايك في حيرة من أمره بسبب مفاوضات ليفربول وعروض باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول يسعى في الوقت الحالي لتجديد تعاقد لاعبه فيرجل فان دايك قائد الدفاع في صفوف الريدز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن اللاعب سيحصل على راتب ضخم في العقد الجديد يجعله الأكثر حصولًا على الأجر في صفوف ليفربول بواقع 245 ألف يورو في الأسبوع.

ولو نجحت المفاوضات بين النادي واللاعب سيتجاوز فان دايك محمد صلاح كأعلى من يحصل على الراتب في صفوف ليفربول بالوقت الحالي.

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وفي الوقت نفسه أشارت تقارير صحفية هولندية أن نادي ليفربول بالرغم من رغبته في التجديد لنجمه الهولندي إلا أنه أوقف المفاوضات في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "دي تيليجراف" والتي ذكرت أن النادي يجد صعوبات مادية بسبب أزمة فيروس كورونا الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتابع الموقف هو الآخر، سعيًا منه للحصول على خدمات النجم السابق لساوثامبتون.

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد انضم لصفوف فريق ليفربول في يناير عام 2018 من صفوف ساوثامبتون مقابل 85 مليون يورو.