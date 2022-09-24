فان دايك عن هدف يونايتد: إنه أفضل مني عندما كنت في نفس السن!

فان دايك معجب بهدف مانشستر يونايتد

كشف مدافع نادي ليفربول، فيرجيل فان دايك، عن رأيه في مواطنه يوريين تيمبر، قلب دفاع فريق أياكس الحالي.

ويعتبر تيمبر من الأسماء التي اهتم بها الغريم التقليدي مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الماضي، وربما يعود ليحاول ضمه في المستقبل.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" أنه يرى أن تيمبر يمتلك مستوى أفضل منه عندما كان فيرجيل في نفس السن قبل ذلك.

حيث أوضح: "لم أكن على نفس القدر الذي هو عليه الآن (يقصد في نفس العمر) تقريبًا".

وواصل: "ليس لدي سوى الثناء عليه. إنه لاعب رائع ومحترف حقيقي".

وأضاف: "لديه الكثير من الإمكانيات، ونأمل أن يتطور أكثر، بعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام، على ما أعتقد".

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وعن المنافسة بين تيمبر ودي ليخت في مركز قلب الدفاع في المنتخب الهولندي، أردف: "أعتقد أن الجميع يعرف دورهم في الوقت الحالي".

واستدرك: "المدرب الوطني واضح جدًا بشأن هذا الأمر، والجميع يشعر بالمسؤولية، سواء كنت تلعب أم لا".

واختتم: "بالطبع، ليس من السهل التعامل مع ذلك، لأنك تريد دائمًا أن تعتقد أنهم يقومون بعمل ممتاز وسيظلون دائمًا كذلك عندما نحتاج إليهم".

جدير بالذكر أن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج يريد جلب تيمبر إلى فريق الشياطين الحمر، وبالتالي من الوارد أن يحاول ضمه مجددًا في الصيف المقبل.