فان دايك: صلاح تأثر بمفاوضات التجديد .. وهالاند يجعل حياة المدافعين جحيمًا!

فيرجيل فان دايك يتحدث عن مدى تأثر محمد صلاح بمفاوضات تجديد عقده مع ليفربول خلال الموسم الماضي.

اعترف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي بأن المصري محمد صلاح نجم "الريدز" تأثر خلال موسم 2021-22 بمسألة تجديد عقده مع الفريق.

صلاح ظهر بشكل رائع خلال فوز ليفربول بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي يوم السبت بنتيجة 3-1، وسجل ركلة جزاء، وساهم في هدفي "الريدز" الآخرين خلال اللقاء.

وبعد أن تمكن من تسجيل 27 هدفًا لصالح ليفربول بنهاية فبراير من الموسم الماضي، سجل "الملك المصري" أربعة أهداف فقط في آخر 20 مباراة من الموسم، بعد أن اشتد الحديث حول مستقبله في "أنفيلد".

لكن صلاح أنهى التكهنات مؤخرًا، ووقع في بداية يوليو عقدًا جديدًا طويل الأمد مع ليفربول، ولاحظ فان دايك بالفعل تغييرًا في نفسية قائد منتخب مصر.

ماذا قال فان دايك؟

في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، قال فان دايك: "أعتقد أنه أظهر مستواه بالفعل خلال السنوات الماضية، إنه تحت المجهر طوال الوقت، لقد صنع ذلك بنفسه، إنه لاعب جيد جدًا، ويظهر ذلك باستمرار في رأيي".

وأضاف: "في نهاية الموسم، ربما من أبريل حتى النهاية، كان هناك الكثير من الحديث عن عقده وأشياء من هذا القبيل، نحن جميعًا بشر وربما أثر ذلك عليه قليلًا لسوء الحظ، والآن تم حل كل شيء، إنه يلعب بعقل حر، إنه سعيد لوجوده هنا، وأعتقد أن الجميع سعداء أيضًا".

ما هو رأي فان دايك في هالاند؟

وعلى جانب آخر، تحدث فان دايك عن إمكانية أن يتألق النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

فان دايك تولى رقابة هالاند خلال مباراة الدرع الخيرية، وأوقف أي خطورة من جانب المهاجم الشاب.

وقال فان دايك عن هالاند: "من الواضح أن لديه الكثير من الصفات التي يمكن أن تجعل حياة المدافعين صعبة، سيجعل حياة المدافعين في إنجلترا مروعة".

واختتم فان دايك: "إنه يلعب بأسلوب مباشر جدًا، ويملك كل شيء، يمكنه تسديد الكرة برأسه، إنه سريع، لكننا تمكننا جعلناه في مأزق، كانت لديه فرصة واحدة أو اثنتين على الأكثر، لكننا قمنا بعمل جيد معه بخلاف ذلك".