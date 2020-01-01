فان دايك: رغبة الجميع في هزيمة ليفربول ستزداد ولكننا لهم بالمرصاد

يرى فيرجيل فان ديك أن منافسين ليفربول يريدون الفوز عليه "أكثر" الآن، لكن الريدز مصممون على الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020-21 .

يرى فيرجيل فان ديك أن منافسين ليفربول يريدون الفوز عليه "أكثر" الآن، لكن الريدز مصممون على الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020-21 .

و انتظر ليفربول 30 عامًا للحصول على لقب البريميرليج وعاد إلى القمة بعد تحطيمه الرقم القياسي، حيث يبتعد عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 18 نقطة.

يعتقد المدافع الهولندي إنه لا يزال هناك اشتهاء في صفوف الريدز لدعم جهودهم عبر 2019 و 2020.

المزيد من الفرق

وقال في تصريحات له لقناة (بي تي الرياضية ) "أعتقد أن الإنجاز الشخصي هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز! لقد كان حلمًا كبيرًا بالنسبة لي، وأعتقد أنه بالنسبة لنا جميعًا، بالنسبة لهذا النادي الجميل، إنه رائع ويجب أن يدفعنا لمحاولة أكثر صعوبة للاحتفاظ باللقب".

كلوب: وجود فان دايك كان له تأثير السحر على ليفربول

وتابع "سيكون الأمر صعبًا للغاية، وستتحسن الفرق، وسيريدون أن يهزمونا أكثر - ولكن نعم، سنركز على كل مباراة في وقت واحد، وهذا ما فعلناه بالفعل هذا الموسم ، ونأمل أن نكون ثابتين كما حدث هذا الموسم. سيكون تحديًا جديدًا ولكن يجب علينا جميعًا التطلع إليه أيضًا ".

أشرف يورجن كلوب على مسيرة رائعة، حيث قاد ليفربول للحصول على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية على مدى الأشهر الـ 13 الماضية.

ويجب عليه التأكد من أن لاعبيه لا يزالون متحمسين لمزيد من التحديات القادمة، حيث يصر فان دايك على أنه لن يسمح لمستواه بالانخفاض.

وأضاف الدولي الهولندي بعد تألق الريدز في نهاية موسم 2019-2020 بالفوز 3-1 على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك: "إذا كنت أتحدث بشكل شخصي ،فلا أعتقد أنني بحاجة إلى المزيد من التحفيز".

وواصل "أريد أن أذهب إلى هناك إذا اتيحت الفرصة ، أحاول الحصول على نتائج مع اللاعبين، أستمتع بالمباراة، على سبيل المثال، الشوط الثاني [ضد نيوكاسل] استمتعت به حقًا: كيف لعبنا، وكيف ضغطنا، وكيف فزنا بالكرة عندما فقدناها.

واختتم "هذا هو المفتاح للموسم المقبل أيضًا. نريد تحسين الطريقة التي نلعب بها ونكون ثابتين مثلما كنا في هذا العام. سيكون الأمر صعبًا لأن الاستمرارية هي أصعب شيء في كرة القدم ولكنه سيكون تحديًا رائعًا ".