فان دايك: حكم المباراة لم يقم بعمله على أكمل وجه

مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك يلوم حكم المباراة بعد التعادل مع وست هام يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ألقى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجزء من اللوم على حكم مباراة فريقه مع وست هام يونايتد، والتي أقيمت على ملعب لندن الأوليمبي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من البريميرليج والتي انتهت التعادل بهدفٍ لكل فريق.

وقال المدافع الهولندي في تصريحاته بعد المباراة: "لقد كانت مواجهة صعبة بكل تأكيد، وهذا ما انعكس على النتيجة، لقد دافعوا بشكل جيد ولم يحالفنا الحظ، كان بالإمكان أفضل مما كان، علينا تقبل النتيجة والتحلي بالاستمرارية في السعي خلف الانتصارات".

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كما أضاف فان دايك: "لقد ضغطوا علينا كثيرًا ولكننا فرطنا في فرص سهلة، علينا أن نحسن من الأداء، كما أن حكم المباراة لم يكن في أفضل حالاته".

يذكر أن ليفربول يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.