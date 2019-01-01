فان دايك: التفاصيل الصغيرة ومعركة وسط الملعب أسباب تفوق البرتغال علينا

المنتخب الهولندي خسر لقب دوري الأمم الأوروبية لحساب البرتغال

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا، أن التفاصيل البسيطة هي التي قادت المنتخب البرتغالي، إلى تحقيق دوري الأمم الأوروبية بالإضافة لحسم معركة وسط الملعب.

وخسر المنتخب الهولندي، بطولة دوري الأمم الأوروبية لحساب البرتغال، في النسخة الأولى من البطولة، والتي حصل عليها البرتغال بهدف دون رد.

وقال فان دايك في تصريحات عقبت اللقاء: "الخسارة بهدف دون رد في المباراة النهائية أمر مخيب، كنا نريد أن ننهي البطولة بصورة أفضل، لقد كنا جيدين طيلة المسابقة، يجب أن نتدارك الأمر ونواصل العمل".

وأكمل: "أعتقد أن الجميع استعد للنهائي بشكل جيد، لم يكن هناك أي ضغوط علينا، كان يجب أن نستغل الفرص الصغيرة التي جاءت لنا".

وتابع: "من الصعب أن تحدد السبب في صناعة الفارق في المباراة، يوجد بعض التفاصيل الصغيرة التي سنحت للفريقين، معركة وسط الملعب كانت قوية البرتغال هي من نجحت في استغلال الفرص التي سنحت لها".

مشاهد معتادة لـ دون رونالدو 🤷‍♂️

الكأس فقط جديد ومختلف 😅 pic.twitter.com/snEoxKmAH1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وتطرق أفضل مدافع في الدوري الإنجليزي، عن مواجهة رونالدو وقال: "حاولت أن ألعب وأقدم أفضل ما لدي، نحن في مجموعة واحدة وليس لاعب واحد فقط".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد اكتسبنا خبرة في هذه البطولة، لقد ظهرنا كفريق واحد ويجب علينا التأهل إلى بطولة اليورو القادمة، لمواصلة المشوار".