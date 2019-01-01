فان دايك: البريميرليج؟ كل شيء لا زال ممكنًا

فيرجيل فان دايك يتحدث عن قدرة ليفربول على التفوق على مانشستر سيتي في صراع البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إن كل شيء لا زال ممكنًا فيما يخص تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحل ليفربول مساء اليوم السبت ضيفًا ثقيلًا على فريق نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول للفوز بهذه المباراة إضافة إلى مواجهة وولفرهامبتون الأخيرة، شرط أن يتعثر مانشستر سيتي في إحدى مباراتيه ليفوز باللقب.

وبخصوص ذلك قال فان دايك إن الفريق عليه أن يقدم كل ما بوسعه وانتظار النتائج الأخرى، ولكن الأهم ألا يفرطون في أي مباراة متبقية.

"وأضاف: "إذا تغير أي شيء في وضع سيتي سيكون ذلك مذهلًا، إذا لم يحدث ذلك سننهي الموسم بـ 97 نقطة وسنكون قد قمنا بكل شيء نستطيع القيام به"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مايو ٢٠١٩

وتابع: "مانشستر سيتي لديه مواجهتين صعبتين ونحن كذلك، كلا الفريقين سيلعب اللقائين وكأنهما نهائيين، هذا ما يجب علينا التفكير فيه الآن فقط"

وحول برشلونة ومواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا قال: "الخسارة في كامب نو لا تختصر موسمنا كله، كانت مباراة وانتهت ولا زالت حظوظنا في التأهل إلى النهائي قائمة"

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يذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر مانشستر سيتي.