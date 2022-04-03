فان خال يكشف إصابته بالسرطان وسر عدم إخبار لاعبي هولندا

أكد لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا عن إصابته بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا.

وكشف فان خال، 70 عامًا، عن إصابته بسرطان البروستاتا يوم الأحد، خلال برنامج "Humberto" التلفزيوني الهولندي.

المدرب الهولندي المخضرم أكد أنه تلقى حتى الآن العلاج الإشعاعي 25 مرة.

ماذا قال فان خال؟

وقال فان خال إنه لم يخبر لاعبي منتخب هولندا بمرضه، وقال إن مرض السرطان الذي يعاني منه ليس قاتلًا.

وقال: "أعتقد أنه لا يجب أن تخبر الأشخاص الذين تعمل معهم بمثل هذا الأمر، لأن ذلك قد يؤثر على خياراتهم وقراراتهم، لذلك اعتقدت أنهم لم يكن يجب أن يعرفوا".

وأضاف: "مرض سرطان البروستاتا ليس قاتلًا، على الأقل ليس كذلك في 90% من الحالات".

وتابع: "عادة ما تقتلك الأمراض الكامنة الأخرى، وكان لدي إصابة شديدة العدوانية، وتلقيت العلاج الإشعاعي 25 مرة، ثم عليك الكثير لتتمكن من إدارة الأمور التي تسمح لك بالاستمرار في الحياة".

Louis van Gaal has announced he has been diagnosed with prostate cancer.



Our thoughts are with him during this difficult time 🧡 pic.twitter.com/q7N204M1kI — GOAL (@goal) April 3, 2022

وأكمل: "تلقيت معاملة تفضيلية في المستشفى، سُمح لي بالدخول من الباب الخلفي عندما كنت أذهب في مواعيدي، وتم دفعي على الفور إلى غرفة أخرى".

واختتم فان خال: "لقد عوملت بشكل رائع، بالطبع تخبر أصدقاءك وأقاربك عن ذلك، حقيقة عدم ظهور أي شيء (في وسائل الإعلام) حتى الآن يقول الكثير عن المحيطين بي، وهذا رائع".

متى تولى فان خال تدريب هولندا؟

تولى فان خال منصب مدرب المنتخب الهولندي للمرة الثالثة عندما حل مكان فرانك دي بوير العام الماضي.

وخاض منتخب هولندا تسع مباريات منذ توليه المسؤولية مرة أخرى ولم يخسر حتى الآن، حيث فاز في ست مباريات وتعادل في ثلاث مباريات.

وقاد فان خال منتخب هولندا إلى صدارة مجموعته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، ليضمن "الطواحين" مقعده في مونديال قطر.

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