فان خال يشن هجومًا لاذعًا على لاعبي منتخب هولندا

لويس فان خال المدرب السابق لمنتخب هولندا يهاجم لاعبي "الطواحين" بسبب توديع أمم أوروبا.

وجه لويس فان خال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا انتقادات لاذعة إلى لاعبي "الطواحين" بعد توديعهم منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وخرج منتخب هولندا من منافسات بطولة أمم أوروبا من دور الستة عشر، بعد الخسارة الصادمة أمام منتخب التشيك بهدفين دون رد، رغم تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

هجوم فان خال على لاعبي منتخب هولندا جاء خلال الخطاب التحفيزي الذي ألقاه على لاعبات منتخب هولندا الأولمبي، بعد ختام استعدادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتواجد فان خال في المران الختامي لمنتخب هولندا الأولمبي للسيدات، وقام بتسليم الجوائز إلى المدربة سارينا ويجمان، وفيفيان ميديما لاعبة الهجوم.

وقال فان خال في التصريحات التي نقلتها صحيفة "vi" الهولندية: "انظروا إلى بطولة أوروبا، كانت هناك مجموعة مجيدة من النجوم، لكنها لم تستطع تقديم المطلوب منها".

وأضاف: "لطالما رأيت تحت قيادة سارينا أن هناك فريق بالفعل، ولاعبون مستعدون للدخول إلى النار من أجل بعضهم البعض، لذلك أنا متأكد من أن توجه هذا الفريق إلى الأولمبياد كوحدة واحدة، سيعود ومعه الميدالية الذهبية، حظًا سعيدًا".

وبعد استقالة فرانك دي بور من تدريب منتخب هولندا، تم طرح اسم فان خال ليعود مرة أخرى لقيادة "الطواحين" لكن يبدو أن المدرب المخضرم لا يفضل هذا الخيار في الوقت الحالي.

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