فان جال يهاجم صحفي بسبب ديباي ويؤكد: لم أقل إنه غير سعيد في برشلونة

فان جال ينفي إشاعات ديباي..

نفى لويس فان جال، المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا ما أشيع بخصوص إنه قال إن لاعب برشلونة، غير سعيد في النادي الكتالوني.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبداية معسكر منتخب هولندا استعدادًا لمباراة لاتفيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر والتي ستقام على ملعب الأخير.

كيف نفى فان جال؟

قال فان جال: "أنا لم أقل أبدًا بأن ممفيس ديباي غير سعيد في برشلونة".

وأضاف: "ولكنني فقط قلت بأنه أخبرني بسعادته بالعودة لمنتخب هولندا".

من هم لاعبي برشلونة المتواجدون في القائمة؟

استدعى فان جال الثلاثي الهولندي في برشلونة، ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج ولوك دي يونج في القائمة التي ستخوض المبارتين القادمتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يخوض منتخب هولندا مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالي ضد لاتفيا وجبل طارق.

ويحتل منتخب هولندا صدارة المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن النرويج صاحبة المركز الثاني.

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