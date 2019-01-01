فان جال: ميسي سبب خسارة برشلونة لدوري الأبطال

لويس فان جال المدير الفني الأسبق لكل من برشلونة ومانشستر يونايتد يحمل ليونيل ميسي مسؤولية خسارة البلوجرانا لدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حمل لويس فان جال المدير الفني الأسبق لكل من برشلونة ومنتخب هولندا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسؤولية خسارة فريقه لدوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان جال وأكد خلالها أنه على ميسي أن يجد طريقة يتأقلم فيها مع نجوم برشلونة وليس العكس.

سيكون لدينا مفاجأة رائعة لكم🙌 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وقال فان جال: "لا أعتقد أنه هناك أكثر أهمية من أن تكون لاعبًا جماعيًا، وبرشلونة يعاني من ذلك في الوقت الحالي، أعتقد أنه على ميسي أن يسأل نفسه كيف مر كل ذلك الوقت دون حصوله على دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "أنظروا لبرشلونة وكم بطولة دوري أبطال أوروبا حصلوا عليها رفقة من يقول الجميع أنه أفضل لاعب في العالم؟ وكم بطولة حصل عليها نيمار مع باريس سان جيرمان؟".

وأكمل: "كقائد للفريق عليك أن تسأل نفسك لماذا لا نفوز في أوروبا؟ ذلك جزء من مسؤولية ميسي أيضًا ليس المدرب فحسب".

ليونيل ٣٢ - وفي لجدته ومتخاذل كمارادونا واسمه ميكي

وأختتم تصريحاته: "هم لديهم فريقًا مكون من 30 لاعب، أعتقد أنه على ميسي أن يتأقلم معهم وليس العكس".

جدير بالذكر أن آخر ألقاب برشلونة في دوري أبطال أوروبا كان في موسم 2014-2015 بقيادة لويس إنريكي في موسمه الأول.