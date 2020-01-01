فان بيرسي يكشف أسباب مغادرته آرسنال والانضمام لمانشستر يونايتد

آرسنال هو السبب..

كشف روبين فان بيرسي، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أنه انضم إلى الشياطين الحمر بعدما لم يتلق أي عروضًا من إدارة ناديه الأسبق آرسنال من أجل التجديد.

وفي 2012 فاجأ الدولي الهولندي الجميع عندما أعلن عن انضمامه إلى المانيو نظير 20 مليون جنيه استرليني رغم قضائه 8 سنوات في ملعب الإمارات.

وتمكن فان بيرسي في اليونايتد من إحراز 26 هدفًا في أول موسم له بالبريميرليج مع تتويجه بلقب البطولة في آخر مواسم السير أليكس فيرجسون قبل الاعتزال.

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فان بيرسي في تصريحات للصحافة كشف كيف انضم إلى اليونايتد قائلًا "لم يكن الأمر بيني وبين آرسين فينجر بحسب، بل تعلق الأمر أيضًا بإيفان جازيديس والطريقة التي تصرف بها وكيفية تعامله مع الوضع برمته.".

كما أضاف "عندما أنظر إلى الوراء أدرك أنني كنت من الممكن أن أفعل ذلك بصورة أفضل أو القيام بشيء مختلف، الرسالة المفتوحة التي أرسلتها حينها، لم يكن ينبغي علي فعل ذلك.".

"في هذا الموقف الحساس وبعد السنوات التي قضيتها في آرسنال كان من المستحيل اتخاذ قرار بكتابة مثل هذه الرسالة لقول الحقيقة."

وأتم "وجزئيًا كانت الحقيقة أن آرسنال لم يعرض عليّ تجديد العقد، لذلك إذا نظرت للأمر من جديد، كان ينبغي عليّ التصرف بصورة أفضل.".

"يمكنني أن أعدك على أطفالي أنني سأمنحك مليون جنيه استرليني اليوم إذا جاء شخص مع دليل أن آرسنال قد عرض عليّ التجديد."

يذكر أن فان بيرسي قد اشتكى من الطريقة التي غادر بها اليونايتد أيضًا، عندما نعت لويس فان خال مدربه بعديم الرحمة في أعقاب إخباره بدون مبرر أنه خارج حساباته للموسم الجديد.