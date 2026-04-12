يحلّ فينورد، صاحب المركز الثاني، ضيفًا يوم الأحد على مطارده وصاحب المركز الثالث نِك. وقد بات روبن فان بيرسي يعرف الآن أيّ 11 لاعبًا سيظهرون منذ صافرة البداية في ملعب دي غوڤرت. وتنطلق قمة دوري «فريِندِنلوتِراي إيريديفيزي» عند الساعة 14:30.

يقف القائد تيمون فيلنرويتر بين الخشبات الثلاث لدى فريق روتردام. ويشكّل ماتس دايل، وتسيوشي واتانابي، وتيس كراييڤيلد، وجوردان لوتومبا خط دفاع فينورد في القمة ضمن دوري «فريِندِنلوتِراي إيريديفيزي». ويغيب جوردان بوس عن قائمة مباراة فريق روتردام، فيما يجلس غيرنوت تراونر على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

ويشكّل أوسامة ترغالين، ولوتشيانو فالينته، وياكوب مودر خط وسط فريق فان بيرسي. ولا يزال إن-بيوم هوانغ وسِم ستاين غائبين بسبب الإصابات.

أنيس حاج موسى، الذي غاب الأسبوع الماضي أمام إف سي فولندام، بات جاهزًا بما يكفي للبدء أمام نِك. وتوبياس فان دن إِلشاوت، الذي جدّد عقده مؤخرًا في دي كويب، على موعد مع ظهوره الأساسي الأول مع فينورد كجناح أيسر. آياسي أويدا، هدّاف الإريديفيزي برصيد 22 هدفًا، يقود هجوم فينورد. رحيم سترلينغ يجلس على دكة البدلاء.

تشكيلة نِك: كريتاتس؛ داسا، ساندلر، كابلان؛ وعيصة، سانو، نياسميتش، أونال؛ شيري، لُبرُتون؛ لينسن

تشكيلة فينورد: فيلنرويتر؛ دايل، واتانابي، كراييڤيلد، لوتومبا؛ ترغالين، فالينته، مودر؛ حاج موسى، أويدا، فان دن إِلشاوت.