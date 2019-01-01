فان بيرسي: لا أفهم ماذا يريد سولشاير، لكنه يحتاج إلى الوقت

فان بيرسي يُدافع ويُهاجم سولشاير في آن واحد..

عبّر روبين فان بيرسي، لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن عدم فهمه للطريقة التي يلعب بها الشياطين الحمر تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير، لكنه عاد وشدد على ضرورة الصبر عليه.

ويُلاقي مانشستر يونايتد مضيفه بارتيزان الصربي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، ويتواجد فان بيرسي في الاستوديو التحليلي للمباراة.

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الهولندي قال "لقد كانت بداية صعبة لهم في المباراة، يمكن للجميع رؤية المعاناة والكفاح الذي لدى لاعبي مانشستر. اللعب من الخلف لم يكن جيدًا على الإطلاق. عندما يتمكنون من ذلك سيكون الحال أفضل كما كان في مباراة ليفربول."

وأضاف "هل أراد سولشاير البناء من الخلف بالفعل؟ إنه أمر غير واضح بالنسبة لي. إن نظرت إلى كلوب أو جوارديولا فستفهم ما يريدونه."

ولكن رغم تشكيك فان بيرسي في سولشاير، لكنه يُصمم على ضرورة منحه الفرصة كاملة من خلال الصبر عليه.

"الفريق الحالي ليس فريق سولشاير، إنه مزيج بين ديفيد مويس ولويس فان خال وجوزيه مورينيو. سولشاير يحتاج إلى الوقت."

يذكر أن المانيو يتقدم في النتيجة حاليًا بهدف نظيف عن طريق أنتوني مارسيال من ركلة جزاء.