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فان بيرسي: أفضل إشادة حصلت عليها كانت من كلوب

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Getty Images
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

روبن فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد المعتزل يؤكد أن أفضل إشادة حصل عليها في مسيرته كانت من يورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول.

كشف اللاعب الهولندي المعتزل روبن فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق عن أفضل إشادة تلقاها خلال مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان بيرسي وأكد خلالها أن كلوب كان لطيفًا للغاية معه خلال حديثه، وأن كلماته غمرته بالسعادة.

وقال فان بيرسي: “أفضل إشادة حصلت عليها في مسيرتي الكروية كانت من يورجن كلوب، جاء لي وقال أنه لم يسبق وأن شاهد لاعب يلعب بشكل جيد في ثلاثة مراكز في نفس الوقت".

وأضاف: "كانت تلك الكلمات بعد مواجهة أرسنال أمام فريق بورسيا دورتموند في 2011، وكنت قد شاركت كمهاجم وجناح، كما أنني كنت أعود للخلف من أجل بناء الهجمات".

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وأكمل: "الفريق كان قد تعود على طريقة لعبي، وكان يلعب كأنه يلعب من أجلي، لهذا السبب فقط أنا قدمت ذلك المستوى الطيب مع أرسنال وسجلت الهدف".

جدير بالذكر أن تلك المباراة التي يتحدث عنها فان بيرسي كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وكان النجم الهولندي هو محرز الهدف الوحيد للمدفعجية.

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