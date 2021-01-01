فان باستن: قلت لا لكرويف وبرشلونة جوارديولا أفضل من ميلان ساكي

الجانب الأسود في حياة فان باستن

قال أسطورة كرة القدم الهولندية ونجم ميلان السابق ماركو فان باستن إنه رفض الانضمام إلى صفوف برشلونة على الرغم من أن ذلك الطلب تم من خلال الأسطورة يوهان كرويف شخصيًا..

وتحدث فان باستن خلال مقابلة ومع وكالة إفي الإسبانية بمناسبة إصدار سيرته الذاتية عن تفاصيل خاصة بمسيرته ومشواره في ميلان، وكذلك تطرق إلى تلك الإصابة التي أجبرته على اعتزال كرة القدم والألم الذي عانى منه على مستوى الكاحل .

وكشف النجم السابق لمنتخب هولندا ومسجل الهدف التاريخي في نهائي كأس الأمم الأوروبية 1988 عن عرض برشلونة للانضمام لهم بعد اليورو، وكواليس رفضه له.

وحول رفض الانضمام إلى برشلونة قال فان باستن: "لقد " عرض عليّ برشلونة الانضمام بعد يورو 1988 وكان يوهان كرويف نفسه هو من أراد ذلك، ولكنني رفضت".

وأضاف: "كنت قد انضممت إلى ميلان قبلها بعام واحد فقط ولم أتمكن من اللعب بسبب الإصابة التي عانيت منها على مستوى الكاحل، وكنت لم أقدم أي شيء لميلان بعد".

وتابع: "إضافة إلى ذلك كنت أفضل كرة القدم التي تلعب في إيطاليا عن تلك التي تلعب في إسبانيا، وكان لدي رغبة في مواصلة رحلتي مع ميلان عن الانتقال إلى برشلونة:".

وحول المقارنة ما بين برشلونة بيب جوارديولا ما بين عامي 2008 و2012 وحقبة ميلان التاريخية مع سيلفيو برلسكوني في نهاية الثمانينيات وأول التسعينيات من القرن الماضي، أعلن فان باستن تفضيله المفاجئ.

وقال في هذا الصدد: "برشلونة جوارديولا كان أفضل من ميلان تحت قيادة برلسكوني، واليوم مانشستر سيتي أراه نموذجًا ومرجعًا لكرة القدم تحت قيادة المدرب السابق للفريق الكتالوني".

وأكد: "جوارديولا يقدم كرة القدم المثالية بالنسبة لي والتي أعرفها تمامًا كما كان يفعل يوهان كرويف في الماضي، كرة القدم الهجومية الممتعة، تلك التي أرى أنها النموذج الحقيقي والمطلوب للكرة دائمًا".

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يذكر أن ماركو فان باستن قد لعب في صفوف أياكس وميلان، وحقق العديد من الألقاب الهامة على الرغم من مسيرته التي انتهت مبكرًا بسبب الإصابة التي أجبرته على الاعتزال..