فاليرو: إنتر لم يكُن محظوظاً

لاعب الوسط الأرجنتيني يرى وقوع فريقه تحت الضغط سبباً لفقدان التركيز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بورخا فاليرو لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي حزنه عقب خروج فريقه من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بتعادل الأفاعي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لمثله، في الوقت الذي كان بحاجة خلاله للفوز شريطة عدم فوز توتنهام هوتسبر على برشلونة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وقال فاليرو عقب المباراة:"كان لدينا كل شيء في أيدينا للتأهل. بدأن المباراة بالشكل الصحيح وكنا قريبين من المرمى".

وأضاف:"لاحقاً (هيرفينج) لوزانو (جناح أيندهوفن) سجل وفقدنا تركيزنا خلال المباراة".

وأوضح:"إنتر كان جيداً بما يكفي لعدم السماح لتلك المباراة بالضياع، علمنا أننا كنا بحاجة للفوز، وأحياناً هذا أضاف المزيد من الضغط".

وتابع:"أيضاً علمنا أننا كنا بحاجة لتسجيل الهدف الثاني، وإنتر لم يكن محظوظاً، هذا الهدف كلفنا الكثير".

يذكر أن توتنهام تأهل بفارق المواجهات المباشرة بعد تعادله مع برشلونة 1-1، حيث رجحت قاعدة الهدف الخارجي كفة توتنهام الذي خسر في إيطاليا 2-1 ثم فاز في ويمبلي 1-0.