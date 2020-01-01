فالنسيا يفقد خدمات رودريجو في كأس السوبر الإسباني بسبب إصابة بالركبة

نادي فالنسيا يخسر لاعبه رودريجو خلال مشاركته المنتظرة بكأس السوبر الإسباني أمام نظيره ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب قد تعرض لإصابة في الركبة ستمنعه من خوض المباراة التي تقام يوم الأربعاء القادم.

وغاب اللاعب عن تدريبات فريقه التي أقيمت اليوم الأحد وذكرت الصحيفة أن اللاعب قد لا يسافر مع فريقه من الأساس للمملكة العربية السعودية.

ولم يفصح نادي فالنسيا بعد عن فترة الغياب المتوقعة للنجم الإسباني، حيث اكتفى بنشر تقرير طبي أكد من خلاله أن حالة اللاعب لا تزال تحت الفحص.

وتوقعت صحيفة "ماركا" أن يستمر غياب اللاعب لحوالي 15 يومًا ووصفت إصابته بإلتواء في الركبة، مما يعني أنها ليست بالخطورة المعروف بها إصابات ذلك الجزء من القدم.

ويخوض فالنسيا مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء أمام ريال مدريد بصفته بطلًا لكأس ملك إسبانيا في الصيف الماضي أمام برشلونة.

جدير بالذكر أن نصف النهائي الآخر سيجمع برشلونة بطل الدوري في الموسم الماضي بأتلتيكو مدريد وصيف الليجا وسيتواجه الفائز مع المنتصر من مواجهة فالنسيا وريال مدريد.