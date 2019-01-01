فالنسيا يعلن إقالة مارسيلينو جارسيا قبل مواجهة برشلونة

نادي فالنسيا الإسباني يعلن رحيل المدير الفني الخاص بالفريق مارسيلينو جارسيا قبل ساعات من مواجهة برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي فالنسيا عن إقالة مديره الفني مارسيلينو جارسيا مدرب الفريق قبل ساعات قليلة من مواجهة نظيره برشلونة في الليجا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وتوجهوا من خلاله بالشكر للمدير الفني على فترته في صفوف الخفافيش.

وكتب النادي: "فانسيا يعلن اليوم الأربعاء عن انتهاء عمل مارسيلينو جارسيا كمدير فني للفريق الأول بداية تاريخ هذا البيان".

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وأضاف: "نريد أن نشكر المدير الفني على عمله وجهده الذي قدمه خلال فترته في فريقنا، ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وأشارت العديد من الأنباء عن تولي ألبيرت كيلاديس منصب المدير الفني للفريق من بعد مارسيلينو جارسيا في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن فالنسيا يملك أربع نقاط في الدوري الإسباني عقب مرور ثلاث جولات بنفس رصيد برشلونة قبل مواجهة السبت المقبل.