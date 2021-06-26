تحسبًا لأي طارئ..

تحركت إدارة برشلونة في اتجاه تأمين التعاقد مع ظهير أيسر خلال الميركاتو الصيفي الراهن، والاسم الأبرز هو قائد فالنسيا خوسيه لويس جايا.

ومن المقرر أن يرحل جونيور فيربو عن برشلونة هذا الصيف، ليصبح جوردي ألبا وحيدًا في الجبهة اليسرى، ومؤخرًا برزت أنباء عن احتمالية رحيل الأخير أيضًا.

على هذا الأساس تتحرك إدارة برشلونة، وتفكيرها في تعويض فيربو أو التأهب لرحيل ألبا وتعويضه بظهير دائم يدعم الجبهة اليسرى.

ما هي طلبات فالنسيا للتخلي عن جايا لبرشلونة؟

شبكة "RAC 1" أشارت إلى أن مسؤولي برشلونة تواصلوا بالفعل مع نظرائهم في فالنسيا للاستفسار عن طلباتهم بشأن بيع جايا.

اللاعب حاليًا ينتظر أن يعرف طريقة سير الأمور مع المدرب الجديد لفالنسيا بيبي بوردالاس، لكنه في الوقت نفسه لا يمانع مغادرة ملعب الميستايا.

فالنسيا مستعد لترك قائده، وطلب من برشلونة أن يتم ذلك في صفقة تبادلية، وتحديدًا اختار اسمين من قائمة رونالد كومان وهما مارتن برايثوايت وكارليس ألينيا.

ما هي خطة برشلونة البديلة في حال بقاء ألبا؟

بشكل عام، الرغبة في التعاقد مع جايا بصورة أساسية تأتي في حال رحيل جوردي ألبا، وتضع إدارة لابورتا اسمًا آخر لخلافة جونيور فيربو وحده.

هذا الاسم هو الظهير الأيسر لتشيلسي ماركوس ألونسو، والذي لا تمانع إدارة البلوز بيعه، وكان بينه وبين البرسا اتفاقًا بالفعل في يناير الماضي وفقًا للصحف الإسبانية.

لكن التعاقد مع ألونسو لن يكون سهلًا خصوصًا مع اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالتعاقد معه، وفي مقدمتها إنتر.

هل يرحل ألبا عن برشلونة؟

وكانت تقارير من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى وجود عرض من إنتر للتعاقد مع جوردي ألبا ضمن صفقة تبادلية مع برشلونة.

في الوقت نفسه، فالبيئة المقربة من اللاعب أكدت نيته الاستمرار بصورة طبيعية في كامب نو حتى نهاية عقده في صيف 2024.

سواءً بقيّ أو رحل ألبا، برشلونة في حاجة إلى تعزيز الجبهة اليسرى بسبب رحيل فيربو، وقد تتغير المخططات حول جايا وظروف ضمه، مع استمرار اسم ألونسو كذلك.

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