فالنسيا يرد على اتهامه بالتورط في التلاعب بنتائج المباريات

فضيحة تهز الكرة الإسبانية بعد نهاية الموسم الكروي

أصدرت اللجنة المنظمة للدوري الإسباني، بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء، حول واقعة القبض على 6 لاعبين بتهمة التلاعب في نتائج المباريات.

الشرطة ألقت القبض على بعض اللاعبين والعاملين بأندية الليجا، بعدما تبين تورطهم بالتلاعب في موسم 2018/2019.

القضية ستشمل التحقيق في 8 وقائع تلاعب بنتيجة، و18 حالة أخرى تخص المراهنات وتغيير النتائج لتصب في صالح بعض المنتفعين.

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وقال الليجا في بيانه الرسمي:"ما قامت به الشرطة اليوم جاء نتيجة لشكوى تقدمنا بها بوجود تلاعب بنتائج المباريات في مايو 2018.

وأضاف:"نريد توجيه الشكر لرجال الشرطة على المجهود الاستثنائي ضد تلك المجموعة الإجرامية، والتي تحاول الانتفاع من كرة القدم بطريقة غير مشروعة".

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البعض قام بتوجيه الاتهامات لنادي فالنسيا الإسباني، بحدوث تلاعب في نتيجة مباراته ضد بلد الوليد بالجولة الأخيرة من الليجا، والتي حسمت تأهله لدوري أبطال أوروبا.

فالنسيا رد ببيان جاء فيه:"سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أولئك الذين ينشرون هذه الإشاعات ويربطون النادي بتلك القضية".

يذكر أن الأسماء المعلن تورطها في القضية هم بورخا فيرنانديز "بلد الوليد، سامو سايز "خيتافي"، إينيجو لوبيز "ديبورتيفو"، راؤول برافو لاعب ريال مدريد السابق، كارلوس أراندا، أوجستين لاسواسا رئيس نادي هويسكا، وخوان كارلوس جاليندو طبيب هويسكا أيضاً.