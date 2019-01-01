فالنسيا يخطف مقعد دوري أبطال أوروبا بثنائية في بلد الوليد

انتصار سهل يمنح الخفافيش فرصة التواجد بالأبطال

تمكن فريق فالنسيا، من التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم القادم، بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد بهدفين نظيفين بالدوري الإسباني.

المباراة جمعت بين الفريقين بالجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الليجا، حيث احتاج خلالها الخفافيش لتحقيق الفوز لضمان المقعد الأوروبي.

مهمة فالنسيا لم تكن صعبة حيث نجح في إنهاء الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب كارلوس سولير.

جوزيه مورينيو: ميسي لن يتوج بالكرة الذهبية

وفي الشوط الثاني أحرز رودريجو مورينو الهدف الثاني بالدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة فاز إشبيليه على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين، إسبانيول على ريال سوسيداد بثنائية دون رد أيضاً.

وأما خيتافي المنافس الرئيسي لفالنسيا، فقد تعادل مع فياريال بنتيجة 2/2، ليسمح للخفافيش الانفراد بمقعد الأبطال.

أسماء مفاجأة تدخل الترشيحات لخلافة أليجري في يوفنتوس

النتائج تصب في صالح فالنسيا، حيث يأتي بالمركز الرابع بـ61 نقطة، بفارق نقطتين عن خيتافي صاحب المركز الخامس.

ويذهب إشبيليه رفقة خيتافي إلى بطولة الدوري الأوروبي، بينما يخوض إسبانيول التصفيات المؤهلة للبطولة.

جدير بالذكر أن برشلونة سبق وأن حسم لقب الليجا قبل نهايتها، حيث يأتي بالمركز الأول يليه أتلتيكو مدريد ثانيا وريال بالمركز الثالث.