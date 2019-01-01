فالنسيا يتخذ إجراءات قانونية ضد مهددي المالك بالقتل

ليم يتلقى تهديدات عبر الهاتف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن فالنسيا الإسباني عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد التهديدات التي تلقاها رئيس النادي بيتر ليم في الآونة الأخيرة.

وقال بيان النادي:"الشؤون القانونية بنادي فالنسيا قد أطلعت الشرطة على التهديدات الخطيرة التي تلقاها رئيس النادي خلال الساعات الأخيرة عبر هاتفه، والتي تتضمن تهديدات بالقتل"

وأضاف:"يأتي ذلك لأجل العواقب القانونية والعقوبات الإجرامية الممكنة التي يمكن أن تنتج عنها".

ويقال أن ليم قد تلقى تلك التهديدات بسبب طريقة إدارة النادي في الآونة الأخيرة.

وكان المالك قد أعلن إقالة المدرب مارسيلينو عقب بداية الموسم، رغم فوزه بكأس الملك وتأهله لدوري أبطال أوروبا.