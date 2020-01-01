فالنسيا .. دبة ريال مدريد السوداء في الدوري الإسباني

سجل مخيف لريال مدريد أمام فالنسيا

يحل نادي فالنسيا ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

ريال مدريد يحتاج إلى الفوز على فالنسيا لتقليص الفارق مع برشلونة إلى نقطتين فقط واستمرار الإثارة في الليجا الإسبانية.

المزيد من الفرق

ويمتلك النادي الملكي تاريخًا مقلقًا أمام فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني والذي تسبب في خسارته العديد من النسخ خلال السنوات الماضية.

ففي موسم 2013-2014 وأثناء احتدام المنافسة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد على اللقب، سقط ريال مدريد بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة 36 من اللقب ليبتعد عن المنافسة رغم أنّ اللقاء كان على ملعب "سانتياجو برنابيو".

فالنسيا لم يتوقف عند ذلك، بل جاء في الموسم التالي وأوقف سلسلة الانتصارات لريال مدريد بعد التغلب عليه 2-1 في ملعب "ميستايا" في الوقت الذي بدأ فيه برشلونة الانتعاش والعودة إلى المنافسة بينما تراجع النادي الملكي بعد هذا اللقاء.

وجاء أيضًا في الجولة 36 ليتعادل مع ريال مدريد 2-2 في "سانتياجو برنابيو" ويجعل مصير اللقب بيد برشلونة الذي فاز في الجولة التالية على أتلتيكو مدريد وحقق اللقب.

وفي 2015-2016، جاءت إقالة رافا بينيتيز من تدريب ريال مدريد بسبب التعادل 2-2 في "ميستايا" مع فالنسيا وإبعاد الملكي عن المنافسة.

أما في موسم التتويج بلقب الليجا في 2016-2017، فنجح فالنسيا في الفوز في ميستايا بهدفين لهدف ولكن خسر في "سانتياجو برنابيو" في مباراة جنونية حسمها هدف مارسيلو القاتل ليقدم إشارة واضحة على قدرة البلانكوس على الفوز بالبطولة.

وكان أول سقوط لريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2017-2018 أمام فالنسيا في "سانتياجو برنابيو" بالتعادل 2-2 لتبدأ بعدها سلسلة من التخبطات منحت اللقب لبرشلونة مبكرًا.

فهل يفك زيدان العقدة في لقاء الليلة، أم تستمر المعاناة وقدرة فالنسيا على حرمان ريال مدريد من الدوري الإسباني؟