بسبب هدف فالنسيا - الاتحاد الإسباني يهاجم الشركة المسؤولة عن الـ VAR

تعرف على أحدث فصول الأزمة بين الاتحاد الإسباني والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا لانتقاد الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو في الليجا متهمًا إياها بالتلاعب في الصور بعد هدف فالنسيا في أتلتيك بلباو.

فالنسيا انتصر على بلباو بهدف نظيف أكد الـ VAR صحته وعدم وجود أي تسلل على ماكسي جوميز.

ورغم ذلك، فإن صورًا وصلت للاتحاد الإسباني تؤكد أنّ اللاعب الأرجنتيني سبق مدافع بلباو وهناك تسلل واضح وهو ما يخالف ما وصل إلى غرفة الفيديو.

وانتقد الاتحاد في بيان شديد اللهجة الشركة المنظمة للتقنية مؤكدة إحتمالية وجود تلاعب في الصور مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الـ VAR بالحالات المستقبلية.

وأدان الاتحاد هذا الموقف مؤكدًا أنّه قد يسبب أزمة للجمهور ومطالبًا بفتح تحقيق موسع بشأن سلامة الأجهزة المستخدمة لاحتساب مثل هذه الحالات.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يختلف فيها الاتحاد مع الشركة المنظمة إذ انتقد مع انطلاق البطولة المعدات المستخدمة في الليجا.

جدير بالذكر أنّ خسارة بلباو أبعدته عن صدارة الدوري الإسباني ليبقى في المركز السادس برصيد 12 نقطة.