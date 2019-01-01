من هو فالنتين كوفالينكو حكم مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد القاري تكليف الحكم البالغ من العمر(44 عاماً) بإدارة المباراة

سيطلق الحكم فالنتين كوفالينكو(أوزبكي) صافرته معلناً انطلاق المواجهة الدولية الـ143 في تاريخه، عندما يضبط لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره أوراوا ريدز الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 يوم السبت المُقبل على ملعب جامعة الملك سعود.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد القاري تكليف الحكم البالغ من العمر(44 عاماً) بإدارة المباراة على ملعب سايتاما (طوكيو) بين أوراوا الياباني والهلال في 24 نوفمبر الحالي.

ويصنف الحكم فالنتين كوفالينكو أحد أبرز حكام كرة القدم في أوزبكستان، وتقلد الشارة الدولية مطلع العام 2002 ودخل ضمن قائمة حكام النخبة في قارة آسيا عام 2008، علماً بأنه من مواليد اليوم التاسع لشهر أغسطس عام 1975.

الحكم الأوزبكي الذي بدأ مسيرته في الدوري الأوزبكي وكأس أوزبكستان، والتي كانت بوابته لإدارة مباريات في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكذلك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2014 وتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018، وكأس آسيا 2019.

وقاد كوفالينكو مباراة واحدة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 الأخيرة والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة يناير الماضي، وكانت المباراة بين فريقي فلسطين وأستراليا، وانتهت لصالح المنتخب الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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ما هي المباريات التي أدارها كوفالينكو لنادي الهلال

- آخر مباراة قادها الحكم الأوزبكي لنادي الهلال كانت أمام نادي الإماراتي في دور مجموعات النسخة الحالية 2019، والتي كانت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وحسمها الزعيم لصالحه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

- مباراة أخرى قادها كوفالينكو لنادي الهلال وكانت أمام فريق إماراتي أيضًا وهو النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2015، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وانتهت حينها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- في نفس نسخة 2015 قاد نفس الحكم مباراة فريق الهلال بنظيره بيروزي الإيراني ضمن إياب دور الـ16، والتي كسبها الأزرق 3ـ0 يوم 26 مايو 2015.

- قاد الحكم الأوزبكي مباراة فريقي الهلال والأهلي الإماراتي، يوم 26 لشهر فبراير من عام 2014، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وانتهت بالتعادل 2ـ2.

- شهد كوفالينكو على انتصار (الأزرق) أمام ضيفه السد القطري في ذهاب الدور ربع النهائي لنسخة دوري أبطال آسيا 2014 ، بهدف دون مقابل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، يوم 19 لشهر أغسطس من العام 2014.

ما هي المباريات التي أدارها كوفالينكو للمنتخب السعودي

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- الحكم الأوزبكي لديه العديد من السوابق التحكيمية للأخضر السعودي فكان له نصيب في مباراة السعودية والعراق ضمن تصفيات كأس العالم 2018، والتي حقق فيها المنتخب السعودي الفوز.

- أيضاً أدار مباراة السعودية وأستراليا ضمن تصفيات مونديال روسيا، كما كان هو الحكم الذي قاد مباراة الأخضر الهامة والمصيرية أمام اليابان العام الماضي وانتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف صعد بالمملكة لنهائيات كأس العالم الأخيرة.

- الحكم فالنتين كوفالينكو كان حاضراً بقوة في مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الإماراتي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج الـ22 والتي جرت في العاصمة السعودية الرياض، وكسبها المنتخب السعودي 3ـ2.

أرقام كوفالينكو خلال مسيرته التحكيمية :

تُظهر الأرقام أن الحكم الأوزبكي لا يُفرق كثيرًا بين أصحاب الأرض أو الضيوف، وهو ما تكشفه لغة الأرقام والاحصائيات، فخلال مسيرته الدولية احتسب الحكم 27 ركلة جزاء، 14 منهم لأصحاب الأرض و13 ركلة للضيوف، وعلى صعيد الضربات الحرة، احتسب الحكم 76 ضرب، 41 منها لأصحاب الأرض و 35 للضيوف.

أما على صعيد البطاقات الصفراء فمنح الحكم 421 بطاقة توزعت بين أصحاب الأرض 197 بطاقة، والضيوف 224 بطاقة، وعلى صعيد البطاقات الحمراء فمنح الحكم 20 بطاقة، منهم 8 لأصحاب الأرض و12 بطاقة للضيوف.