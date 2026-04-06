فالنتين دريسن ينتقد بشدة أحد الأسماء الكبيرة في المنتخب الهولندي

يرى فالنتين دريسن أن مستقبل المنتخب الهولندي في كأس العالم المقبلة يبدو قاتماً. ويشعر محلل شؤون المنتخب الهولندي في صحيفة «دي تيليغراف» بالقلق بشكل خاص من أن نجوم التشكيلة التي اختارها المدرب رونالد كومان سيقضون معظم الوقت على مقاعد البدلاء.

"لن يحقق المنتخب الهولندي أي شيء على الإطلاق"، هكذا عبر دريسن عن مخاوفه يوم الاثنين في برنامج "فانداغ إنسايد". ويشرح المراقب المتخصص في شؤون المنتخب الهولندي سبب تشاؤمه. "غاكبو هو أفضل مهاجم لدينا وفقاً لكويمان، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء في ليفربول. رايندرز هو أحد أفضل لاعبي الوسط، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي. كما يجلس فريمبونغ وأكيه على مقاعد البدلاء أيضاً.""

"فان ديك يلعب، لكنه أخطأ ثلاث مرات ضد مانشستر سيتي. جرافنبرخ يشارك، لكن هذا كل شيء. وإذا راجعت القائمة بأكملها، ستصاب بالذعر"، هكذا قال دريسن القلق. "وفرينكي دي يونج لا يلعب مع برشلونة، لكن برشلونة يفوز بكل شيء ببساطة."

يوافق يوهان ديركسن تمامًا مع زميله على الطاولة. ''رأيت قرعة المجموعات وفكرت: عليهم أولاً تجاوز مرحلة المجموعات''، ويتنبأ بمباريات صعبة ضد اليابان والسويد وتونس.

ثم يركز دريسن على دور فان ديك كقائد للمنتخب الهولندي. "إنه شخصية مميزة، لكنه يمثل ذلك قليلاً على أرض الملعب. وقد رأينا ذلك الآن أيضاً ضد مانشستر سيتي."

وأخيراً، توصل المذيع ويلفريد جيني إلى استنتاج مؤلم. "الأمر ليس مبشراً. لا يجب أن نعول على المنتخب الهولندي. هل يمكننا إلغاء الحجز، أم أن ذلك غير ممكن؟"

"لا أعتقد أن ذلك ممكن. فمن سيحل محلنا؟"، يتساءل فان دير جيب بصوت عالٍ. ليضيف مازحاً: "سيكون ذلك أروبا أو ما شابه، أو بونير. أو ربما تشارك سورينام في النهاية."