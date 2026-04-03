فالنتين دريسن متأكد تمامًا: هذا هو التشكيل الأساسي لمنتخب هولندا في كأس العالم

حدد رونالد كومان بالفعل الجزء الأكبر من تشكيلة منتخب بلاده لبطولة كأس العالم. هذا ما كتبه فالنتين دريسن في مقالته الأخيرة في صحيفة «دي تيليغراف». كما توقع هذا الصحفي الشهير تشكيلة الفريق الأساسي للمنتخب الهولندي.

يعتقد دريسن أن المباريات الودية الدولية ضد النرويج والإكوادور لن تغير كثيراً من الصورة التي كان كويمان يتصورها.

"إذا كانوا لائقين بدنيًا، فسيبدأ ميمفيس ديباي وفرينكي دي يونغ ويورين تيمبر، الذين غابوا هذا الأسبوع، في التشكيلة الأساسية في كأس العالم"، هكذا يبدأ مقاله.

دريسن ببساطة غير متأثر بـ"الاحتياطيين" في المنتخب الهولندي. "من بين جميع اللاعبين الاحتياطيين، لم يطرق أحد باب التشكيلة الأساسية للمنتخب الهولندي."

بل إن الصحفي يسلط الضوء على لاعبين اثنين بشكل خاص. "قدم ستيفان دي فري وناثان أكي أداءً سيئاً. في المباريات التي كانت النتيجة فيها 11 ضد 11، بدا اللاعبان الاحتياطيان في إنتر ميلان ومانشستر سيتي ضعيفين جداً دفاعياً."

"لو كان كومان يختار اللاعبين بإنصاف ودون اعتبار للخلفية، لما كان عليه دعوة دي فري (34) وأكي (31) مرة أخرى"، يختتم دريسن.

وأخيرًا، يتنبأ دريسن بالتشكيلة. ويشير في هذا الصدد إلى أن يان بول فان هيك وتيون كوبماينرز يقتربان من التشكيلة الأساسية.

التشكيلة الأساسية المتوقعة لفالنتين دريسن: بارت فيربروغن؛ دنزل دومفريس، يوريان تيمبر، فيرجيل فان ديك، ميكي فان دي فين؛ فرينكي دي يونغ، تيجاني رايندرز، رايان جرافنبرخ؛ دونييل مالين، ممفيس ديباي، كودي جاكبو.