بسبب إصابة جيردي شاوطن في الركبة، تزداد فرص مارتن دي رون في الذهاب إلى كأس العالم الصيف المقبل. غير أن فالنتاين دريسّن لا يرى ذلك مناسبًا، كما يقول في «فانداخ إنسايد».

تعرّض شاوطن يوم السبت خلال مباراة بي إس في وآر سي أوتريخت (4-3) لإصابة خطيرة في الركبة. وبسبب ذلك سيتعيّن عليه تفويت كأس العالم.

وبذلك تبدو فرص دي رون في الالتحاق بمنتخب هولندا أكبر. لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يلعب في المركز نفسه الذي يلعب فيه شاوطن، كان آخر وجود له ضمن قائمة «الطواحين» في مارس 2024.

وبحسب دريسّن، فليس من الحكمة اصطحاب الكثير من اللاعبين الأكبر سنًا إلى الحر في الولايات المتحدة. وقال: «لدينا بالفعل خمسة لاعبين في الثلاثينيات. ثم سيُضاف واحد آخر»، في إشارة منه إلى دي رون.

«الجو هناك حار جدًا. كومان لعب هناك بنفسه في عام 1994. وكان أيضًا على جهاز التنفّس. كانت الحرارة هناك أربعين درجة. وكان رايكارد هناك حينها، وووترس… لم يستطيعوا مجاراة الإيقاع جميعًا، لأن الجو كان ببساطة حارًا جدًا».

وأضاف: «ثم سنذهب إلى هناك بكل هؤلاء الثلاثينيين. خذوا جوي فيرمان معكم ببساطة. أليس قادرًا على لعب كرة القدم أفضل بكثير من مارتن دي رون؟»، يقترح دريسّن.

غير أن يوهان ديركسن لا يوافق الصحفي. وقال: «أنت حقًا من معجبي فيرمان، أليس كذلك؟ لكنك لن تربح الحرب به، أليس كذلك؟ لأنه لا يدافع مع الفريق. عندما لا تكون الكرة لديك، يمرّون بسهولة»، بحسب ديركسن. وردّ دريسّن: «هذا ليس بهذا السوء يا يوهان. عليك أن تنظر جيدًا. أنت بالكاد تتابع كرة القدم الهولندية».