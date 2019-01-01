فالكاو يتواجد في إيطاليا تمهيداً لرحيله عن موناكو

سيشاهد مباراة ميلان ولاتسيو في الملعب وفقاً لبعض التقارير الإيطالية

شوهد المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو أمس الإثنين، في العاصمة الإيطالية روما، ليشعل التكهنات حول مستقبله.

مهاجو موناكو ارتبط بالفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف النادي الفرنسي، بحثاً عن تجربة في دوري جديد.

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صحيفة "كوريرو ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن فالكاو وصل أمس لإيطاليا، وهو في حالة تخفي تامة حتى لا يتعرف عليه أحد.

وأوضحت أن صاحب الـ33 عاماً سيشاهد مباراة لاتسيو وميلان بنصف نهائي كأس إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء من الملعب.

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

فالكاو ينوي الرحيل الصيف القادم، وجعلها واضحة لموناكو رغم تبقي 18 شهراً على نهاية عقده مع النادي.

قدوم المهاجم الكولومبي للاتسيو، قد يأتي تكراراً لتجربة ميروسلاف كلوزه، عندما جاء للنادي الإيطالي وتألق بنفس العمر تقريباً.

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وعلى الجانب الآخر لا يستبعد ميلان فرصة العودة لضمه مرة أخرى، حيث حاول التعاقد معه قبل جونزالو هيجواين الصيف الماضي.

وتبدو فرصة ارتداء فالكاو لقميص الروسونيري أقل احتمالية، نظراً لتواجد المتألق كريتشوف بيونتيك، حيث يقلل فرص المهاجم المخضرم كثيراً الموسم القادم.