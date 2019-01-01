فالكاو: أدرس عروض الرحيل عن موناكو

المهاجم الكولومبي يؤكد اقترابه من الرحيل عن موناكو الفرنسي

أكد راداميل فالكاو، لاعب موناكو الفرنسي، دراسته لعدة عروض للرحيل عن صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة موناكو ضم ماريانو دياز من ريال مدريد لخلافة فالكاو.

وقال صاحب الـ 33 عامًا في تصريحات عقب مباراة سامبدوريا الودية: "الحقيقة أن لديّ عام متبقي في عقدي مع موناكو ولكني لم أحصل على أي وعد بالتجديد ولذلك يجب التفكير في مستقبلي وعائلتي".

وتابع: "أدرس حاليًا العديد من العروض وهناك أكثر من فرصة تناسبني للمرحلة المقبلة من مسيرتي الكروية".

أندية جلطة سراي التركي وفالنسيا الإسباني من أبرز الفرق التي ترغب في الحصول على خدمات الكولومبي خلال الصيف الجاري.

واختتم: "من الصعب للاعب في سني أن يجد عروضًا مميزة ولكن كل ما أفكر فيه هو عائلتي والانتقال إلى مكان آخر يجلب لنا الهدوء".

وينطلق الدوري الفرنسي يوم الجمعة المقبلة بمواجهة بين ليون وموناكو.