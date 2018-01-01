فالفيردي يكشف الوظيفة التي يرغب في العمل بها إن لم يكن مدربًا

ماذا لو اعتزل فالفيردي التدريب؟ ماذا يعمل؟ وما هي أحلامه؟

كشف إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، المهنة التي تمنى العمل بها قبل لعب كرة القدم والاتجاه للتدريب.

فالفيردي تولى تدريب عدد من الأندية أبرزها أتلتيك بلباو وأوليمبياكوس وبرشلونة.

وقال إيرنستو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كنت أتمنى دائمًا العمل في مجال التصوير، لقد أحببته كثيرًا وربما أستطيع ممارسته بصورة احترافيه في المستقبل".

وتابع: "لقد درست التصوير في أحد معاهد كتالونيا حينما كنت لاعبًا ورفضت وكانت تجربة مذهلة للغاية بالنسبة لي".

فالفيردي شبّه كرة القدم بالتصوير موضحًا: "في اللعبة نحاول دائمًا أنّ نهتم بالصورة الكاملة ونحلل كل ما يحدث لإيجاد أفضل الطرق الممكنة. أشعر وقتها وكأنني مصور يختار الزاوية المناسبة لالتقاط صوره. المباراة الجميلة التي نقدمها تشبه التقاط صورة مذهلة".

كما أكد أن المهنتين يحتاجان إلى شخص يتحلى بالصبر والهدوء للوصول إلى النجاح.

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واختتم: "لا أعتقد أن هناك إحساس يشبه التواجد في غرفة مغلقة بنور أحمر صغير تحاول أن تظهر الصور التي التقطتها. لقد كانت أيامًا رائعة بالنسبة لي".

برشلونة حاليًا في فترة توقف في عطلة عيد الميلاد وسوف تعود المباريات في يناير بمواجهة ليفانتي في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الإسباني.