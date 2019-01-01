فالفيردي يكشف أسرار اقتحامه تشكيلة ريال مدريد.. وفضل زيدان عليه

هكذا اقتحم صاحب الـ21 عامًا تشكيلة الريال الأساسية

أجرى متوسط ميدان ريال مدريد فيديريكو فالفيردي مقابل مع مجلة "تونيل" الأوروجوايانية، كشف خلالها أسرار وصوله للفريق الأول للنادي الملكي، ومن ساعده ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية في الأسابيع الماضية.

ورغم وجود الثلاثي لوكا مودريتش، توني كروس وكاسيميرو، إلا أن الشاب الأوروجوياني نجح في تثبيت أقدامه في تشكيلة اللوس بلانكوس الأساسية، ولديه الآن 16 مشاركة في كل البطولات، منهم 12 على مستوى الدوري الإسباني.

وقبل 24 ساعة من مواجهة برشلونة في كلاسيكو "كامب نو"، قال صاحب الـ21 عامًا "كيف أصبحت قطعة مهمة بالنسبة لزيدان؟ ما زالت أحارب حتى هذه اللحظة، وقد عملت طوال حياتي من أجل هذه اللحظة، وأعمل دومًا على تطوير نفسي".

وأضاف "في البداية كلفني الأمر، لأنه ليس من السهل أبدًا الوصول إلى غرفة خلع الملابس مع لاعبين بحجم مودريتش، كاسيميرو، راموس، بيل وبنزيما، لكن اليوم أصبحت أتحدث معهم وجهًا لوجه، وذلك لأنني حصلت على مكان في تشكيلة الفريق".

وتابع "كنت خائفًا من الأخطاء في البداية، والآن أشعر بأن الأمور تسير على ما يرام، وهذا بفضل دعم نجوم الفريق ونصائحهم، إلى جانب ذلك، أنا سعيد بحالة الود بيني وبين الفريق".

وسُئل "من الذي ساعدك للوصول لهذا؟ أول شخص هو زيدان لأنه منحني الثقة لأكون مع الفريق، وليس من السهل أن يعتمد أي مدرب على لاعب بعمر 21 عامًا بجانب هذا الكم الهائل من أصحاب الخبرات، وفي الأوقات التي كان يمر فيها الفريق بلحظات صعبة ويتعرض لكثير من الانتقادات، كان يطلب مني إظهار أفضل ما لدي من أجل الفريق".

وعن مكانه المفضل في وسط الملعب، قال "في مدريد ألعب في مركز رقم (8) أمام كاسيميرو مع تقدم إلى الأمام، لكن تأمين الوسط يأتي قبل أي شيء، وأعتقد أنه بالإمكان أن أطور نفسي في كل مراكز الوسط".