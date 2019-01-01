فالفيردي يعجل برحيل راكيتيتش عن برشلونة

وشكوك حول وجهته المحتملة

ألقت وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه متوسط ميدان برشلونة إيفان راكيتيتش، بتهميشه من قبل مدربه إرنستو فالفيردي، بعدما حافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية طيلة السنوات الخمس الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن كل المؤشرات تظهر أن الدولي الكرواتي في طريقه لمغادرة "كامب نو" عاجلاً وليس آجلاً، في إشارة واضحة إلى أنه سيترك النادي مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

ولفت التقرير، إلى أن المدرب إرنستو فالفيردي، يقسو على وصيف بطل العالم، بتجاهله بشكل مبالغ فيه، وصل لحد منحه حوالي 20 دقيقة في ست مباريات من أصل ثمانية شارك خلالهم منذ بداية الموسم وحتى أواخر أكتوبر، آخرهم خمس دقائق أمام سلافيا براج.

وقال المصدر، إن لاعب إشبيلية السابق الذي لعب في التشكيلة الأساسية في 87.73% من المباريات المتاحة في أول موسمين له مع النادي، أصبح وضعه "شاذًا"، ولا يقارن بالصورة البراقة التي كان عليها في موسم ثلاثية 2015 –الدوري، كأس الملك ودوري الأبطال-، وذلك استنادًا إلى لغة الأرقام.

ولم يشارك راكيتيتش سوى في 36 دقيقة فقط في ثلاث مباريات أوروبية، و167 دقيقة فقط في تسع مباريات بالدوري، وهو ما يعجل بخروجه من النادي في الميركاتو الشتوي، بعد تمسكه بالبقاء مع النادي في الميركاتو، رغم تحذيرات فالفيردي الواضحة في الجولة الصيفية.

ثلاث نقاط مهمة لكتيبة سيميوني👌 pic.twitter.com/iRCXliHTTe — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 26, 2019

وفي الختام، رجحت الصحيفة أن تكون وجهة الدولي الكرواتي القادمة إما إنتر أو يوفنتوس وبدرجة أقل باريس سان جيرمان، بعد تعاقده مع إدريسا جاي من إيفرتون في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، لحل معضلة هشاشة الوسط بعد تمرد أدريان رابيو.