فالفيردي يشيد ببيكيه ويؤكد ثقته في ميسي

برشلونة حقق فوزًا مهمًا يواصل الابتعاد به في الصدارة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب المدير الفني أرنستو فالفيردي عن سعادته بتحقيق فوز على بلد الوليد، مؤكدًا أن الأداء كان سيئًا خاصة في الشوط الأول.

وحقق برشلونة الفوز بفضل هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء، لكنه أهدر ركلة جزاء أخرى في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وعن المباراة بدء المدرب الإسباني حديثه: "في الشوط الأول كان نظام الهجوم ليس سريع، لم نكن بنفس السرعة وهم غيروا نظامهم بالكامل، وكانت لدينا فرص عديدة لكن الحارس كان جيد".

وسيلتقي برشلونة مع ليون في دوري أبطال أوروبا، وبعده مع ريال مدريد في الكأس ثم الدوري الإسباني مرة أخرى، ليعلق فالفيردي: "أعرف أن الفريق مستعد لتقديم الأفضل، أحياناً لا نكون رائعين في المباراة، لدينا 4 مباريات مهمة، وسنسير خطوة تلو الأخرى".

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وخاض بيكية مباراته الرقم 300 في الدوري الإسباني مع برشلونة، وحصل على ركلة الجزاء التي جاء منها هدف اللقاء الوحيد، ليشيد بها: "لقد لعب مباراة لرائعة، يمكنني رؤيته جيدًا ويمكنه الصمود جيدًا، يمكنه الصمود أمام الجهد، لقد ترك المنتخب الوطني من أجل عدم استنزاف قدراته".

سيميوني جدد عقده ✍️✔️

فالفيردي كذلك هو الآخر ✍️✔️

ماذا عنك؟ 👀



سولاري يُجيب 🗣️ pic.twitter.com/V5kjbxrIsk — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

وعن أرتور وفيرمايلين: "البرازيلي مهم لنا، لكن علينا السير بنفس المستوى، أمام فيرمايلين لاعب كبير ويقدم أداء رائع لكن الإصابات أرهقته، نحن سعداء معه، أنه في مستوى عالي".

وأخيراً عن ليونيل ميسي صاحب هدف اللقاء: "لا أعانى إذا أهدر ركلة الجزاء، خاصة أنني كنت مقتنعاً بأنه سيضع كل منهما".

وعزز برشلونة من صدارته في الدوري الإسباني موسعًا الفارق مع قطبي مدريد.