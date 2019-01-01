فالفيردي يُريح سواريز ودي يونج وسيميدو أمام ليفانتي

ضغط المباريات يُجبره..

سيضطر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لإجراء بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية في المباراة المقبلة للبرسا أمام ليفانتي يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد حقق انتصارًا عريضًا بخمسة أهداف مقابل هدف على بلد الوليد مساء الثلاثاء، في ليلة توهج فيها ليونيل ميسي كعادته.

الجدول المكثف لبرشلونة خلال هذه الفترة سيُجبر المدرب إرنستو فالفيردي على إجراء تغييرات على تشكيلته المعتادة والتي لا يُفضل التغيير فيها بأي حال من الأحوال.

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غير أن برشلونة يضرب موعدًا مع سلافيا براج يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ليكون قد خاض 3 مباريات في أسبوع واحد، بالتالي فالتغير إجباري على مدرب أتليتيك بلباو الأسبق.

وبحسب ما تحدثت عنه التقارير، فإن الثلاثي لويس سواريز وفرانكي دي يونج ونيلسون سيميدو، هم الأقرب للغياب عن مباراة ليفانتي المقبلة.

استبعاد الثلاثي إن حدث سيكون منطقيًا، فسواريز لم يغب سوى في مباراتين هذا الموسم للإصابة، في الوقت الذي بدأ فيه دي يونج 12 مباراة من أصل 13، وحل بديلًا في واحدة، ليكون قد لعب ما تخطى الألف دقيقة بصورة متتالية.

وبشكل عام، فإن تير شتيجن يُعد هو اللاعب الأكثر مشاركة، حيث لم يغب طوال الموسم ولو لدقيقة، ويليه جيرارد بيكيه الذي غاب عن مباراة واحدة فقط أمام إيبار بسبب الإيقاف.

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ميسي، خاض هذا الموسم 8 مباريات فقط مع برشلونة منهم 2 كبديل، وتسببت الإصابة في أن يلعب البرغوث فقط حتى الآن 570 دقيقة.

يذكر أن برشلونة يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، كما أنه يحتل صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا والتي تضم بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براج.