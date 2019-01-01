فالفيردي يرفض الحديث عن دي يونج أو التجديد

المدرب يرفض الحديث عن لاعبي الأندية الأخرى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة استعداد فريقه لخوض مواجهة إياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا ضد ليفانتي.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي:"المباراة الثانية دائماً ما تكون الحاسمة إذا لم يكن هناك فارقاً كبيراً في المباراة الأولى، يجب أن نضع أفضل فريق متاح لدينا للتأهل". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وعن انضمام مهاجم للفريق بعد رحيل منير الحدادي قال:"إذا لم نقم بالتعاقد مع مهاجم سنواصل بما نملك ونرى ما سيحدث".

أما عن صفقة فرنكي دي يونج لاعب وسط أياكس الهولندي الحائرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان قال:"إذا انتهى الأمر بدي يونج في باريس أو أي مكان آخر لن أتمكن من رؤيته".

وأضاف:"أنا لا أعلم المستقبل، وحين نراه يلعب سنقوم بالحكم عليه، هو لاعب أياكس ولا يمكنني الحديث عن لاعبي الأندية الأخرى".

وأخيراً عن تجديد تعاقده قال:"حين يكون هناك شيء يقال سنخبركم، لا يجب أن نعجل بالأمر، دائماً ما أقول أن لدينا انسجاماً جيداً، وليس لدي ما أخفيه".

وكان برشلونة قد خسر الذهاب 2-1، ويحتاج للفوز بهدف نظيف للمرور من ملعبه كامب نو.