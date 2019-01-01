فالفيردي يدافع عن انضمام بواتينج لبرشلونة

الإسباني تحدث عن إمكانية رحيل مالكوم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

دافع المدير الفني الإسباني، أرنستو فالفيردي، عن صفقة الغاني كيفين برنس بواتينج، لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة.

وأنضم الغاني لصفوف برشلونة مع أحقية الشراء مقابل 8 مليون يورو قادمًا من ساسولو الإيطالي.

لاعب ميلان السابق، رحل لصفوف شالكة ثم لاس بالماس وإينتراخت فرانكفورت، قبل أن يحط الرحال في إيطاليا مرة أخرى، ثم العودة مرة ثانية لإسبانيا.

فالفيردي تحدث عن الصفقة الثانية للفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الكولومبي جيسون مورييو.

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الإسباني علق على أسئلة الصحفيين قبل مواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا بالمؤتمر الصحفي قائلاً: "منذ أن جئت لهنا، هنا دائمًا جدل حول الصفقات، مثل فيدال وباولينيو الحديث كان كثيراً وكذلك أرتور حتى قدم أداءً جيدًا، دائمًا تنتهي الأمور بشكل جيد".

وتابع حديثه: "رحيل الحدادي مهم للنادي، ونريد أن يكون لدينا لاعبين قادرين على تسجيل 15 هدفًا، لكن تلك ليست القضية، بواتينج جاء لأشهر قليلة".

📍 لندن

🔹 دوري الدرجة الأولي الإنجليزي

🏟️ ملعب Kingsmeadow الذي يحتضن مباريات نادي ويمبلدون



⭕️ رجل العشب أراد فقط أن يوّضح حدود الملعب التي تماهت مع الثلوج الكثيفة التي لا تتوقف عن السقوط 🌨️ قبل مباراة ويمبلدون وفليتوود pic.twitter.com/Pa17ckBpRI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وأردف عن اللاعب: "أنه يعرف الأمر، لاعب لديه مسيرة خاضها في عدة مراكز، أنه يلعب الآن في مركز المهاجم، يعرف الدوري الإسباني والدور الذي سيلعبه".

تواجد بواتينج في قائمة برشلونة للقاء الفريق الأندلسي مقابل غياب ميسي: "لا نريد أن نقاتل معه، لكن نريد أن نساعده وأن يسجل الأهداف، في لاس بالماس قدم موسم رائع".

وعن إمكانية رحيل مالكوم لصفوف توتنهام الإنجليزي الذي يهتم بالحصول على خدماته: "حتى الـ31 من يناير كل شيء ممكن، لكن لا يمكننا التخلي عن لاعيبنا، لدينا لاعبين يلعبون كثيرًا وأخرون العكس، عليه أن يقاتل للعب أكثر، لأنه يمتلك الجودة لذلك، ونحن نتوقع المزيد منه".

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البرازيلي سجل هدفين فقط مع برشلونة الموسم الحالي في 11 ظهور في جميع المسابقات.