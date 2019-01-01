فالفيردي: هدفنا الفوز بكأس راكوتين.. لامبارد: مواجهة برشلونة خاصة

تعرف على تصريحات فالفيردي ولامبارد قبل انطلاق المباريات الودية بين الفريقين

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ هدف النادي الكتالوني الفوز ببطولة كأس راكوتين والانتصار على تشيلسي وفيسيل كوبي.

برشلونة وصل إلى اليابان استعدادًا للفترة التحضيرية للموسم الجديد دون نجمه الأول ليونيل ميسي.

وقال فالفيردي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي:" نحن برشلونة وهدفنا دائمًا تحقيق الفوز في المباريات حتى لو كانت ودية وسوف نسعد الأنصار في اليابان".

وتابع: "هدفنا الفوز في المباراتين على تشيلسي وفيسيل كوبي وأيضًا نظهر المستوى المعتاد من برشلونة".

من جانبه علّق سيرجيو بوسكيتس على التواجد في اليابان بقوله: "نحن سعداء هنا للغاية وسوف نقدم كل ما لدينا لأجل إرضاء الجمهور".

أمام جيرارد بيكيه فصرَح: "دائمًا أشعر بالسعادة للتواجد في طوكيو ولدي خبرة كبيرة بالمدينة وسوف أكون مرشدًا لباقي اللاعبين".

كما تواجد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، وقال: "برشلونة دائمًا أحد أفضل الفرق في العالم ولدينا أمامهم ذكريات طيبة وسيئة ومواجهتهم حتى لو وديًا يكون لها بريق خاص".

جدير بالذكر أنّ تشيلس خاص عدد من المباريات الودية وتعادل مرة وخسر مرة ولم يحقق سوى انتصار وحيد.