فالفيردي: هدفنا التأهل في الكأس وكوتينيو قادر على تسجيل الأهداف

تعرف على تصريحات فالفيردي بعد الفوز على جيرونا في الدوري الإسباني

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ الفريق سيخوض مباراة إشبيلية بكامل قوته بحثًا عن التأهل كما أشاد بمستوى فيليبي كوتينيو.

وفاز برشلونة بثنائية نظيفة على جيرونا ليبتعد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام منافس صعب وواجهنا العديد من الضغوط من المنافس ولذلك شارك آرتور في الشوط الثاني".

وتابع: "كاد جيرونا أن يسجل من أكثر من هجمة ولذلك وجود أرتور مفيد للسيطرة على اللقاء. حققنا الفوز وهذا الأمر والآن نفكر في الخطوة المقبلة بلقاء الكأس".

مدرب البلوجرانا أشار إلى أنّ برشلونة سوف يقاتل أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا بغية الانتصار والتأهل لنصف النهائي.

ميسي في أخر 14 مباراة مع برشلونة بالدوري الإسباني نجح في تسجيل أو صناعة هدف على الأقل في كل لقاء 🔥



سجل 15 ⚽️

صنع 8 🅰️ pic.twitter.com/swkWxlUwJO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

وحول مستوى فيليبي كوتينيو، واصل فالفيردي: "ربما لم يسجل وأهدر الكثير من الفرص ولكنّه يحاول وسوف يسجل في المباريات المقبلة".

واختتم: "سعيد بالمستوى الذي قدمه سيميدو وتسجيله هدفًا. نحاول المداورة بين اللاعبين والتبادل بينه وبين سيرجي روبيرتو لتجنب الإرهاق".

برشلونة يحتاج للفوز بأكثر من هدفين دون استقبال أي هداف للوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا.