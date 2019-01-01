فالفيردي: ننتظر الكثير من المنضمين الجدد

إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة يتحدث حول فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان

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قال إرنسيتو فالفيردي مدرب نادي برشلونة إنه ينتظر الجديد من المنضمين الجدد للفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفريق الكتالوني قد تعاقد مع كل من فرينيكي دي يونج وأنطوان جريزمان وحارس فالنسيا نيتو حتى الآن، مع الكثير من الأحاديث عن عودة نيمار.

وحول ذلك، قال إرنستو فالفيردي إنه أمام تحدٍ جديد في موسم يبحث فيه برشلونة عن التتويج بكل الألقاب الممكنة ورفع سقف النجاحات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وأضاف: "لدينا موسم شاق تمامًا كالموسمين الماضيين، نأمل أن نحقق فيه أكثر مما حققنا في الماضي، وسنحاول تقديم كرة قدم ونتائج ترضي الجميع"

وتابع: "أنتظر الكثير من الوافدين الجدد، أعلم أنهم جميعًا كانوا يتمنوا اللعب بقميص برشلونة، وسيكونوا على استعداد لتقديم الكثير من أجله"

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يذكر أن برشلونة قد أنهى الموسم المنصرم بطلًا للدوري الإسباني ووصيفًا لكأس الملك، كما خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.