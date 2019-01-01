فالفيردي: نعول على سواريز أمام فالنسيا وسنحل مشكلة كثرة لاعبين الوسط

برشلونة يعود من فترة التوقف الدولي بمباراة قوية أمام فالنسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أن لويس سواريز مهاجم الفريق سيشارك بنسبة كبيرة أمام فالنسيا يوم السبت.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا، مساء غد السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي حول مباراة الغد: "ستكون مباراة متكافئة، فالنسيا بالفعل غيروا المدرب قبل يومين، ولكن ليس هناك وقت لتغيير الكثير من الأشياء".

وواصل: "فريقنا واجه بعض المشكلات في المباريات الثلاث السابقة، فمثلاً طريقة 4/4/2 الخطوط تكون فيها قريباً جداً من بعضها".

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وحول مشاركة لويس سواريز في مباراة الغد قال المدرب الإسباني: "لقد شارك بالأمس في التدريبات كاملة، وكذلك اليوم، نحن نعول عليه أمام فالنسيا".

وعند سؤاله عن صفقة نيمار، قال: "لقد تحدثنا عنه قبل وأثناء وبعد فترة الانتقالات، إنه لاعب رائع، ولكن لكل شخص رأيه الخاص".

وعن أعمال جيرارد بيكيه مدافع الفريق خارج كرة القدم، قال فالفيردي: "لا تقلقوا، في العام الماضي بيكيه ذهب إلى مكان ما من أجل عمله الخاص ولم يكن مستواه سيء، نأمل أن يكون هكذا في الموسم الحالي، في وقت فراغه يفعل ما يحلو له".

اللاعب الكرواتي راكيتيتش لم يشارك مع برشلونة إلا مباراة منذ انطلاق الموسم، وارتبط اسمه بالرحيل في فترة الانتقالات الماضية، ولكنه استمر.

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وقال فالفيردي عن راكيتيتش: "لدينا الكثير من اللاعبين في خط الوسط، أي لاعب لن يشارك ستنتشر عنه نفس الأخبار التي انتشرت حول راكيتيتش، وسيتم طرح الكثير من الأسئلة هذا أمر طبيعي مع المنافسة على اللعب".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سنعمل على حل مشكلة كثرة لاعبين وسط الملعب، بالتدوير بينهم في المباريات".